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TCDD KPSS'siz Gemi Adamları Alımı Yapacak

TCDD KPSS'siz Gemi Adamları Alımı Yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Feribot Müdürlüğü 4 gemi adamı istihdam edecek.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının yayınladığı ilana göre Feribot Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere KPSS şartı olmaksızın 4 gemi adamı alınacağı açıklandı.

Başvuru yapacak adaylar 17 – 21 Nisan 2020 tarih aralığında İŞKUR üzerinden yapılacak.

Genel Başvuru Şartları Neler; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

kamu haklarından mahrum bulunmaması,

erkek olması, 36 yaşından gün almamış olması,

başvuru tarihi itibariyle ilan kılavuzunda belirtilen lisans düzeyinde istenilen bölümlerden mezun olması,

gemi adamı cüzdanı olması,

gemi adamı kaptanı uzakyol yeterlilik belgesi, STCW belgeleri,

GOC veya ROC yeterlilik belgesi ile gemi adamları sağlık yoklama belgelerine sahip olunması gerekiyor.

Daha detaylı bilgilere kılavuz üzerinden ulaşabilirsiniz.

tcdd-gemi-adami-alimi_ilan_kYlavuzu.docx

Vira Haber

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