Denizcilik Sektörü Covid-19 Uygulama Rehberi Hazırlandı

Bu rehber T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Hudutlar ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, T.C. İstanbul Valiliğinin Mart 2020’den itibaren denizcilik sektörüne yönelik yayımlamış oldukları, genelge, talimat ve yazılar bir araya getirilerek hazırlandı.

Bu rehber her hafta güncellenerek Türk Armatörler Birliği Web sitesinde denizcilik sektörü için yayınlanmaya devam edecek. Hazırlanan raporun detaylarına http://armatorlerbirligi.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/T%C3%BCrk-Armat%C3%B6rler-Birli%C4%9Fi-COV%C4%B0D-19-Sekt%C3%B6rel-Uygulama-Rehberi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber