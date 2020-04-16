Denizci Öğrenciler Karantinada Çalışmalarına Devam Ediyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’dan kaçınma sürecinde herkes gibi evde kalan DÖDER üyeleri, tüm engellere rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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Her ne kadar şartlar çok izin vermese de Denizci Öğrenciler Derneği, gerçekleştirdiği canlı yayınlar ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte YILPORT Rotaport Genel Müdürü Serhan Çilingir, Aqua Gemi Kiralama Kurucusu Aysu Gürgan ve Nippon Paint Marine Türkiye İş Geliştirme ve Ticaret Direktörü Kpt. Cengiz Karabüber ile birlikte canlı yayın gerçekleştirdi.
Bu canlı yayınlarda Covid-19 pandemisinin hem dünyaya hem de denizciliğe etkisi tartışıldı ve konukların kendi sektörleriyle ilgili güncel gelişmelere değinildi.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, DÖDER, Karantina, Deniz, Denizci
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