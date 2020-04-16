Denizcilerin Kurtarıcısı DAK/SAR 23 Nisan’da Çocukları Unutmadı

Türkiye’nin en organize ve etkili denizde arama kurtarma topluluğu olan DAK/SAR, koronavirüs nedeniyle coşkuyla kutlanamayacak 23 Nisan için bir dizi etkinlik yapacak.

Aynı zamanda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal kurtuluş savaşını sürdürürken açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yıllı olan 23 Nisan 2020 yılında çocukların mutluluğunu amaçlayan denizde arama kurtarma gönüllüleri 6 proje geliştirdi. Hepsi birbirinden eğlenceli etkinliklerle geleceğimizin teminatı çocukların kendilerini geliştirirken onlara duyduğumuz güven ve sevgiyi hissetmeleri amaçlanıyor.

Denizciler Dayanışma Derneği -DAK/SAR gönüllülerinin 23 Nisan 2020 Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlamaları kapsamında ki projeleri şunlar:

1-Çocuklar arasında resim yarışması düzenlenecek. Konusu Deniz Kültürü ve DAK/SAR olan yarışma ile çocukların gönüllü arama kurtarmacıları ve denizi daha iyi tanımaları amaçlanıyor.

2- 23 Nisan gün boyu ZOOM programı üzerinden yüzlerce çocuğu bir araya getirerek sohbet edilecek. Yunusları, balıkları, midyeleri konuşarak denizin tüm renklerini çocuklara anlatılacak.

3- Yıl içindeki çeşitli spor faaliyetlerine katılan çocuklarımızın fotoğraflarını toplayıp yayımlanacak.

4- Çocukların coşkuyla okuduğu şiirlerin videolarını yayınlanacak.

5- Çocuklarımızın isimlerinin yazılı olduğu fotoğraflar toplanacak 23 Nisan şarkıları eşliğinde video yapılacak yayınlanacak.

6- Yine dijital ortamda çocuklar arası satranç karşılaşmaları düzenlenecek.

Vira Haber