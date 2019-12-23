Kaptanın katili gözaltında

Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi'nin katili makine yağcısı Ergin A. limandaki polisler tarafından gözaltına alındı. Ergin A., kendisine engel olmak isteyen dört personeli de yaralamıştı. Ergin A., üzerine yangın tüpü sıkılarak etkisiz hale getirilebilmişti.

Ekşi ailesinin avukatı Ahmet Çağlar Coşkunsu, Ergin A.'nın iadesi gerçekleştiğinde havaalanında yakalanarak gözaltına alınacağını umduklarını söyledi. Coşkunsu, şöyle dedi: "Türk makamları derhal Ergin A.'nın iadesini talep edecek. Biz de bu arada aile olarak İstanbul Çağlayan'da suç duyurusunda bulunacağız. Gemi, Türk bayraklı olup İstanbul limanına kayıtlı olduğundan yetkili merci Cumhuriyet Savcılığı İstanbul. İadesi gerçekleştiğinde Türkiye'de havaalanında yakalanarak mahkemeye sevk edileceğini düşünüyoruz. Daha sonra savcı elindeki delillere göre iddianameyi hazırlayacaktır. Sürecin ilerleyeceği düşüncesindeyiz."

Ekşi'nin arkadaşı Mahir Polat ise, cenazenin çarşamba günü getirebileceğini aktardı. Yaralı sayısının 5 olduğuna dair bilgi aldıklarını ifade eden Polat, "Bugün Konsolosluk görevlileri ve yerel savcı gemide. Otopsi olup olmayacağı netleşmedi. Otopsi olmazsa çok büyük ihtimalle cenazenin bugün gönderilme ihtimali var. Şayet olursa da bir iki gün uzatılabilir. Biz Çarşamba günü gelecekmiş gibi düşünüyoruz. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olabileceği söyleniyor" dedi.

Vira Haber