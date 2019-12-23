Lodos kıyı bölgelerini savaş alanına çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Bursur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor.

İstanbul’da lodos gece de etkili oldu

İstanbul'da lodos nedeniyle sahilde dalgalar oluşurken Bakırköy'de park halindeki otomobillerin üzerine bir ağacın kopan dalları düştü.

İstanbul’da iki gündür görülen şiddetli lodos, gece de etkili oldu. Sarayburnu ve Cankurtaran sahillerinde lodos nedeniyle dalgalar oluştu.

Lodos nedeniyle Silivri sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Dalgalar nedeniyle Silivri dalgakıran mevkiinde bulunan bazı kayıkların battığı görüldü.

Avcılar ve Küçükçekmece Sahilinde de lodostan dolayı dalgalar oluştu.

Bakırköy’de ise lodos nedeniyle yerinden kopan ağaç dalları park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, otomobillerde hasar meydana geldi.

Saros’da 2 tekne battı

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle iskeleye bağlı bulunan 2 tekne battı.

Marmara Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan şiddetli lodos, Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde dev dalgalar oluşmasına neden oldu. Dalgalar, limana bağlı olan 2 teknenin batmasına, bazılarında ise hasara neden oldu. Bazı tekne sahipleri, dalgalardan zarar görmemesi için teknelerini kendi çabalarıyla karaya çıkardı.

Kuzey Ege’de durum

Çanakkale'de dün sabahtan itibaren etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Deniz ulaşımını aksatan fırtına kent genelinde çok sayıda ağacı da devirdi.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreye çıkan Çanakkale'de ise 70 kilometreyi bulan lodos fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri dün gün boyu yapılamadı. Lodosun şiddetini artırdığı anlarda Lapseki-Gelibolu ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Gece saatlerinde sağanak yağmurla birlikte şiddeti azalan lodos kent genelinde çok sayıda ağacı da devirdi. Barbaros Mahallesi'ndeki bir plajın bahçesinde büyük iğde ağacı ile birlikte tente de yıkıldı.

Gestaş firması, son seferin Cumartesi akşam saatlerinde yapıldığı Bozcaada- Geyikli hattı ile Gökçeada-Kapatepe hattında seferlerin bu sabahtan itibaren başlayacağını duyurdu.

Teknelerde hasar oluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile balık teknelerinde hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçe merkezinin sahil şeridinde rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar kıyıya vurdu. Aliçetinkaya Mahallesi sahilinde bağlı durumdaki bazı küçük balıkçı tekneleri zarar gördü.

Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı bölgelerindeki bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler yola savruldu. Çay bahçelerindeki masa ve sandalyelerden bazılarının kırılmasına neden olan lodos, park halindeki motosikletlerin sürüklenmesine, seyyar satıcı arabalarının zarar görmesine yol açtı.

Ege Denizi'nde avlanan balıkçı gırgırlarından birçoğu Ayvalık Rıhtımı'na sığındı.

Ayrıca, lodos nedeniyle Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında seferler yapan bazı yolcu feribotlarının seferleri iptal edildi.

Antalya’da denizciler teyakkuzda

Antalya'da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, yılbaşı hazırlıklarını adeta yerle bir etti. Platformlar ve sandalyeler uçtu, kopan palmiye dalları, yürümekte zorlanan insanları korkuttu. Denizde etkili olan fırtına ise Antalya Yat Limanı'nda dev dalgalar oluşturdu. Denizciler teknelerini ağırlık bağlayarak hasardan ve batmaktan korumaya çalıştı.

Meteoroloji tarafından Antalya için Pazartesi ve Salı günleri kuvvetli fırtına, sağanak ve denizde fırtına beklendiği uyarısında bulunuldu. Valilik tarafından da vatandaşlara ve denizcilere olası felaketlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak adeta hayatı durma noktasına getirdi. Şehir merkezinde yeni yıl için oluşturulan alanlar yerle bir oldu. Fırtına ve yağışın etkisiyle 2020 yazılı dev platform devrildi, süs geyiklerinin boynuzları kırıldı, kimi geyik maketlerinin kafası koptu. Belediye ekipleri çatıları ayrılan stantları onarmaya ve yeniden monte etmeye çalıştı.

Sandalyeler yola uçtu

Şehir merkezindeki fırtına ve sağanak yağış, esnaflara da zor anlar yaşattı. Kimi esnaf yağmurdan dükkanını korumak için kapılarını sıkı sıkı kapatırken kimisi de yola fırlayan sandalyelerini toplamaya çalıştı. Durakta otobüs bekleyen vatandaşların önüne uçan sandalyeler rüzgarın etkisiyle yerde metrelerce sürüklendi. Meteorolojinin uyarısından haberdar olmayan ve bir işi için dışarı çıkan bir vatandaş, "Fırtına olacağından haberimiz yoktu, valilikten yapılan açıklamayı da duymadık" dedi.

Yukarıda manzara keyfi, aşağıda tekne koruma mücadelesi

Sağanak yağmura aldırmayan bazı vatandaşlar ise seyir terasından dürbünle Antalya Yat Limanı'nı ve dalgaları izledi, kimi de selfie çekti. Yukarıda manzaranın tadı çıkarılırken aşağıda bulunan tekneler dalgalarda beşik gibi sallandı. Teknelerini korumaya çalışan denizciler sağanak altında zor anlar yaşadı.

Havanın çok sert olduğunu dile getiren kaptanlardan Ahmet, "Biz denizciler alışkınız böyle şeylere. Önlemimizi aldık gerisini Allah'a bıraktık. Gemilerimizi halatlarla bağlayarak müdahale etmeye çalışıyoruz, birbirine çarparak hasar alıp batabilirler" dedi.

Tekneci Onur Şen ise "Dün gece saat 12 itibariyle başlayan bir fırtına oldu, saatte 14 kilometre hızla esiyor. Şuanda gemileri korumaya çalışıyoruz. Gemiler çok önde olduğu için dalgadan ötürü kıyıya çarpıyor. Bu yüzden gemileri ağırlıklarla geriye alıp kıyıya çarpmasını önlüyoruz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"Geceden beri denizde nöbet tutuyoruz"

Mehmet Bakar da limanda bulunan mendireğin yönünün değiştirilerek biraz uzatılmasının kendileri açısından çok faydalı olacağını belirterek, "Bunlar biraz yüksek maliyetli işler ama öyle bir şey yapılsa buradaki herkes yatağında rahat yatabilir. Böyle olduğunda nöbet tutmak zorunda kalıyoruz. Dünyanın en zor işleri madencilik ve denizciliktir. 3-5 saat daha dayanmamız gerekecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Bir başka tekneci ise geceden beri denizde olduklarını ifade ederek, "Limanda nöbet tutuyoruz şu anda, tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

İzmir sular altında

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi’nde, gece geç saatlerde başlayan aşırı sağanak yağış ve lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı. Su baskınlarıyla birlikte en büyük zararı, dolgu alanlar üzerine yapılan lüks binalar aldı.

Yağmur suyu taşıma kanallarının tıkalı olması nedeniyle yarıya kadar suya batan araçlar, yollarda güçlükle ilerleyebildi.Sabah iş yerlerine gitmek için kalkanlar, evlerinden çıkamadı. İtfaiye ve belediyeye ait araçlar, suları tahliye etmeye başladı.

Araçların bir kısmı çekiciler tarafından çekildi. Cadde ve sokaklar da yağmur sularıyla doldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İzmir’de yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

Fırtına, Foça'yı savaş alanına çevirdi

İzmir'in Foça ilçesinde, gece yarısı sağanakla birlikte başlayan fırtına, ağaçları devirip, dallarını kırdı, sahilde bağlı bir fiber tekneyi batırdı. Kırılan bazı dallar nedeniyle yollar bir süre trafiğe kapandı.

Foça'da bugün saat 01.00 sıralarında, sağanak ile birlikte fırtına başladı. Fırtına özelikle ilçe merkezi ile Mersinaki mevkisinde etkili olup, böledeki yaşlı okaliptüs ve çam ağaçlarının kırılmasına neden oldu. Yağmur 1 saat sonra etkisini kaybederken, kırılan ağaç dalları nedeniyle yollar kapandı. Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir okaliptüs ağacının kırılan dalı, yanındaki evin balkonuna düştü. Fırtına, Küçükdeniz Sahili'ndeki bazı kafeteryaların tentelerini uçurdu. Büyükdeniz sahilinde şamandıraya bağlı bir fiber tekne, su ayıp, battı. İhbar nedeniyle alınan önlemler sayesinde can ve önemli bir mal kaybı yaşanmazken İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu ve Foça Belediyesi ekipleri yollar ve sokaklardaki ağaç ve dalları kaldırma ve temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

İzmit Körfezi'nde ulaşıma lodos engeli

İzmit Körfezi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Kocaeli Liman Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde lodosun etkisini artırması sonucu Hereke - Karamürsel karşılıklı yapılan vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Bölgede, İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri normal seyrinde gerçekleştiriliyor.

Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Vira Haber