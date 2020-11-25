Kaputaş Plajı'nda Kasımda Deniz, Kum ve Güneş Keyfi
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağarken, dünyaca ünlü Kaputaş Plajı deniz tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, kasımda da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerine kar yağmasına rağmen, sahilinde yazdan kalma günler yaşanıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Kaş'ta tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazı ziyaretçiler denize girerken, bazıları güneşlendi.
Vira Haber
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Etiketler : kaputaş plajı, antalya, kaş
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