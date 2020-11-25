Bodrum’da 11 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bugün akşam saatlerinde Bodrum Görecek Adası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından belirtilen bölgede lastik bot içerisinde bulunan 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Vira Haber