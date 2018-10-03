Karadeniz bu yıl balık fışkırıyor

Vira Bismillah diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda balık avlayarak limana dönüyor.

Her saatlerinde gırgır ve trol teknelerinde geçiren balıkçılar, Akçakoca açıklarında rastladıkları balıklarla limana yanaştı. Limanda balıkları araçlara teslim eden balıkçılar, daha sonra tekrar Karadeniz'e açılıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Karadeniz'de avcılığın devam ettiğini söyledi.

Balıkçıların Karadeniz'den memnun olduğunu kaydeden Karakaş, şöyle konuştu:

"Karadeniz'e açılan balıkçılar durumdan memnun. Zaman zaman önlerine gelen balık sürüleri, aslında onların nasibi olurken bu durum limana bereket olarak yansıyor. Limana her saat gemi yanaşırken kimisi iyi miktarda av yapıyor kimisi de az denecek seviyede balık avlıyor. Aslında durum iyi. Havaların bu şekilde devam etmesi balıkçıları daha da memnun edecektir."

Karakaş, balık fiyatlarının da uygun olduğunu belirterek "Balık çok olunca vatandaş da evinde ucuz balık yiyor. Tezgahlarda palamutun kilosu 10-15 lira arasında değişiyor. Hamsinin kilosu 10 lira, mezgit ise 20 liraya tezgahları süslüyor. Vatandaş da balıkçı da bu durumdan mutlu, inşallah bu şekilde devam eder." ifadelerinde bulundu.

Vira Haber