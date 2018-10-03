Endonezya’da felaket üstüne felaket

Endonezya, 2 binden fazla insanın depremde ve ardından tsunami nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bu sabah da yanardağ patlamasıyla sarsıldı.

Endonezya’da deprem ve tsunami felaketlerinin ardından Sulawesi Adası’nda bulunan Soputan Yanardağı patladı. Yanardağdan püsküren kül ve dumanın yaklaşık 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı ve alarm seviyesinin üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

1800 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ SOPUTAN YANARDAĞI PATLADI

Kyodo ajansının Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezine dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Soputan Yanardağı, yerel saatle 08.47'de patladı.

Soputan Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtilirken, patlamanın herhangi bir can kaybına yol açıp, açmadığı ise henüz bilinmiyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül 2018'de meydana gelen 7.5 richter şiddetindeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiği bildirilmişti.

EN SON 2016'DA PATLAMIŞTI

Supotan yanardağı daha önce de 5 Ocak 2016 tarihinde harekete geçmişti. Endonezya'da meydana gelen depremin yanardağını tekrar harekete geçirmiş olabileceğini belirtiliyor.

Vira Haber