Rusya, Azak Denizi’nin bir kısmını askeri saha ilan etti

Rusya Federasyonu hükümetinin resmi sayfasında yayınlanan kararnameye göre, Azak Denizi’ndeki Taganrog Korfezi’nin deniz sahasının 21,626 kilometre karelik bir bölümü ülkenin güvenliği ve savunmasını sağlamak için kullanılacak.

Kararname uyarınca söz konusu bölge, balıkçılık dahil birey veya tüzel kişilerin başka amaçları için kullanılamayacak.

Belgeye göre, belirtilen bölge Krasnodarsk Bölgesi’nde bulunan Yeysk şehrini yakınlarında Ukrayna sahiline 45 kilometre uzaklığında bulunuyor.

Bilindiği gibi, Ukrayna, Rusya’nın eylemleri nedeniyle Azak Denizi’ndeki askeri varlığı arttırmaya karar almıştı.

Vira Haber