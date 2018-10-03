Rusya, Azak Denizi’nin bir kısmını askeri saha ilan etti
Rusya yönetimi, Azak Denizi’ndeki Taganrog Körfezi’nin bir kısmını 20 yıllık kullanımı için Rusya Savunma Bakanlığına devretti.
A+A-
Rusya Federasyonu hükümetinin resmi sayfasında yayınlanan kararnameye göre, Azak Denizi’ndeki Taganrog Korfezi’nin deniz sahasının 21,626 kilometre karelik bir bölümü ülkenin güvenliği ve savunmasını sağlamak için kullanılacak.
Kararname uyarınca söz konusu bölge, balıkçılık dahil birey veya tüzel kişilerin başka amaçları için kullanılamayacak.
Belgeye göre, belirtilen bölge Krasnodarsk Bölgesi’nde bulunan Yeysk şehrini yakınlarında Ukrayna sahiline 45 kilometre uzaklığında bulunuyor.
Bilindiği gibi, Ukrayna, Rusya’nın eylemleri nedeniyle Azak Denizi’ndeki askeri varlığı arttırmaya karar almıştı.
Vira Haber
Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Etiketler : Kırım, azak denizi, rusya, Ukrayna, askeri saha, deniz, Taganrog Korfezi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.