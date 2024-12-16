Karadeniz Çöpleri İade Etti, Denizin Pisliği Kıyıya Vurdu

Rize'de dün öğle saatlerinden bu yana etkili olan fırtına Karadeniz'de dalga boyunun 10 metreye kadar ulaşmasına sebep oldu. İslampaşa Mahallesi balıkçı barınaklarına giren denizin dalgalarla getirdiği çöp yığınları kıyı balıkçılarını mağdur etti. Dalgaların getirdiği malzemeler ve çöpler barınaklara doldu. Balıkçıların günlük hayatında da kullandığı bu barınaklar denizin getirdiği pisliklerle adeta harabeye döndü.

Dün başlayan fırtınanın ardından kayıklarını korumak için sabaha kadar limanda beklediklerini ifade eden İsmail Sarı “Limanlarımızda tedbir alınmadığı için bu durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte örneği budur. Burada mağdur olan kıyı balıkçılarıdır. Kıyı balıkçılarımızın yerlerinin daha iyi koşullarda olmaları için yetkililerden rica ediyoruz. Gece sabaha kadar buradaydık. ‘Motorumuz mu gitti, kayığımız mı gitti?' diye bekledik. Canımızı dişimize aldık. Eğer bizim canımız limandan değersizse biz canımızı verelim, liman onlara kalsın” ifadelerini kullandı.

“Benim ortalama zararım 100 bin TL ve bunu ben 5 yılda kazanamam”

Fırtına olduğunda hep aynı tablo ile karşılaştıklarını ve zararının 100 bin TL civarında olduğunu savunan Sinan Melek “Her fırtına olduğunda belediyenin ileride döktüğü çöpün içerisindeki kütükler ve taşlar limana geliyor. Bizim kayıkhanelerimizi kütükler kırdı. Yani bunu deniz kırmadı. Benim kayıkhanem, buzdolabım, bulaşık makinem, derin dondurucum şuanda pert. Benim ortalama zararım 100 bin TL ve bunu ben 5 yılda kazanamam. Bizim yaptığımız balıkçılık olta ve ağ balıkçılığıdır. Rize Belediyesi'nden şuanda bize hiç gelen yetkili yok. Hiç kimse ‘Ne oldu, nasıl olacak' diye gelip de sormuyor” dedi.

Vira Haber