Karadeniz Holding, 2 bin Kişilik Rauf Bey Gemisi'ni Hatay'a Gönderiyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye insani yardım sağlamak amacıyla iki acil yardım gemisinden Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan'ı İskenderun limanına gönderen Karadeniz Holding, ikinci gemisi Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentini de hazır hale getirdi. Acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilen yüzer yaşam kentleri konseptinin ikinci gemisi olan Rauf Bey, depremzede ailelerin barınabilecekleri tüm imkanlara sahip. Toplam 2 bin kişinin yaşayabileceği yaşam kentinde yaşam alanlarının yanı sıra çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin tüm imkanlarını barındıran yaşam kentinin yarın gönderilmesi planlanıyor.

Vira Haber