Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MIYC) 14. kez düzenlenen Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Ukrayna ve Rusya'dan 25 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

Vira Haber