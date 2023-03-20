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Sinop’ta Denize Düşen Otomobilin Sürücüsü Kendi İmkanlarıyla Kıyıya Çıktı

Sinop’ta Denize Düşen Otomobilin Sürücüsü Kendi İmkanlarıyla Kıyıya Çıktı

Sinop’un Gerze ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı. K.C. idaresindeki 57 AKK 711 plakalı otomobil, liman içi mevkisinde denize düştü.

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Sinop’un Gerze ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı. K.C. idaresindeki 57 AKK 711 plakalı otomobil, liman içi mevkisinde denize düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştığı kazada denize düşen araç, çekici yardımıyla sahile çıkarıldı.

Vira Haber

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