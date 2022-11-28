Karadeniz Teknik Üniversitesi DUİM Balık Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

1996 yılında öğrenci alarak eğitim öğretime başlayan bölüm, 17. kariyer günleri kapsamında, bölümün 26. döneminde düzenlenen balık gününe gösterilen geniş katılım ile keyifli bir gün geçirildi.

Katılımcılar arasında sektörün önemli noktalarında yer alan bölüm mezunları, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen Balık Günü Etkinliğinde öğrenciler ile katılımcılar arasında denizcilik sektörü üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirilirken öğrenciler ve mezunlar arasında sıcak bir ortam oluştu.

Balık Gününde konuşma yapan Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Kapt. Arif Bostan ve Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Zafer Akbulut’a katılımlarından dolayı ve Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu ile Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kapt. Umut Yıldırım’a organizasyona destek verdikleri için teşekkürlerini ileten KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Ahmet İhsan Avcı, Ankara’daki planlı programları nedeniyle katılım sağlayamayan Bölüm mezunları UAB Denizcilik Genel Müdürü Sn. Ünal Baylan ve Tersane ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sn. Salih Tan’ın selam sevgilerini ileterek, birlik beraber duygusuna vurguda bulundu.

KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Balık gününü organize eden Mezunlar Derneğine, Derneğin kıymetli üyelerine, mezunlarına, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine, VShips Türkiye İşe Alım Müdürü Ebru Kasap’a, Milestone Filo Müdürü bölüm mezunu Kapt. Kerem Ersoy’a, DFDS Personel Müdürü Kapt. Uğur Demir’e, Columbia Gemi İşletmeciliği Türkiye Sorumlusu Kapt. Özgür Doğan Güneş’e ve sektörden katılımcılara teşekkürlerini iletti.