TÜRDEF, Denizciler İçin Yeşil Pasaport Kampanyası Başlattı

Türkiye ekonomisine milyar dolarlık katkı sağlayacak pazarda; Türk denizcileri vize problemleri sebebi ile yabancı armatörlerde iş fırsatlarını kaçırıyor. Belirli şartları sağlayan Türk denizcilerine yeşil pasaport verilmesini ve uluslararası platformda vize problemlerinin böylece çözülmesini istiyoruz.

Türk denizcileri bugün birçok iş fırsatını kaçırdığı gibi, Türk armatörleri de bazı ülkelerde personel değişiminde zorluklar yaşıyor ve hatta Türk personel göndereceği gemisine vize sorunu sebebi ile yabancı personel gönderiyor.

Sonuç olarak gerek ülkemiz, gerekse Türk denizcileri için elzem olan bu konunun acilen çözüm bulması için sizlerin desteklerini istiyoruz diye açıklama yapıldı.

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