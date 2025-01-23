Karadeniz'de 120 Santimlik Dev Minekop Avlandı, 6 Bin TL'ye Satıldı

Karadeniz bu sezon balıkçılara cömert yüzünü gösteriyor. Palamut bereketi ile başlayan sezon, hamsi ve diğer balıkların bolluğu ile devam ediyor. Samsun’dan denize açılan balıkçılar dev minekop sürprizi ile karşılaştı. Uzun zamandır görülmeyen minekop, balıkçıların ağına takıldı. 12,5 kilo ağırlığında ve 120 santim uzunluğundaki minekop, tezgahta sergilenir sergilenmez vatandaşların dikkatini çekti. 10 dakikalık bir serginin ardından 2 arkadaş tarafından 6 bin TL'ye satın alınan balık, hem alıcının hem de satıcının yüzünü güldürdü.

“5 yıldır ilk kez bu büyüklükte minekop gördüm”



Balığı alan iki arkadaş ise, “Arkadaşımla anlaşıp balığı aldık. Ben daha önce bu balığı tatmadım. Güzel görünüyor. Bu balığı 1 haftada zor tüketiriz diye düşünüyorum. Harika bir balık aldık” diye konuştular.

Vira Haber