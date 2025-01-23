Körfez Çamur Rengine Döndü, Dolu Yağışı Seralara Zarar Verdi

Dolu ve sel nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, denize akan çamur nedeniyle Demre sahilleri kızıla boyandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde şiddetli dolu ve sağanak etkili oldu. Şiddetli dolu ve yağmur nedeniyle özellikle cam seralar başta olmak üzere bölgede bulunan seralarda ciddi hasara neden oldu. Yağış sonrası sel meydana gelirken, denize akan çamur nedeniyle Demre kıyıları kızıl renge boyandı.

Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde dolu ve şiddetli yağış nedeniyle D-400 karayolu, saat 17.00 civarında yolda oluşan birikintiler nedeniyle 4 noktadan tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Çok sayıda araç yolda kalırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin desteği ile yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Vira Haber