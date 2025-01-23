İDO’dan Rekor Taşımacılık: 2024’te 30 Milyon Yolcu ve 12 Milyon Araç

İDO bir yıl içinde Marmara ve Ege Bölgesi’nde düzenlediği seferlerle, yaklaşık 30 milyon yolcu ve 12 milyon araç taşıdı.

Deniz ulaşımında, Türkiye’nin güçlü ve güvenilir markası İDO Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında yoğun trafiğe, hızlı çözüm oldu. İDO’nun, bir yıl içinde Sirkeci-Harem Hattı da 2 milyon yolcu ve 1,5 milyon aracın iki kıta arasında ulaşımını sağladı.

İDO yine taşımacılıkta, daha kısa süren ve yorulmadan keyifle gidilecek bir hat olan Eskihisar-Topçular arasında da bir yılda 17 milyon yolcu ve 6 milyonun üzerinde araç taşıdı. Gebze-Yalova arasını önemli ölçüde kısaltan hem zamandan hem yakıttan tasarruf etmenize olanak tanıyan bir güzergâh Eskihisar-Topçular. Yıl boyunca taşıdığı yolcu ve araç sayısı ile Eskihisar-Topçular seferi, İDO’nun en çok kullanılan hat olma özelliğini de taşıyor.

2024 YILINDA MARMARA BÖLGESİ’NDE 12 MİLYONA YAKIN ARAÇ İDO İLE TAŞINDI

Bir yılda toplamda 30 milyon yolcu ve 12 milyon aracı taşıyan İDO, tüm bu seferlere 785 ek sefer dahil etti. İDO, koyduğu ek seferler ile yaklaşık 200 bin yolcu ile 18 bin aracı daha gitmek istedikleri lokasyonlara ulaştırdı.

Yolcu beklentileri doğrultusunda hareket eden, yenilikçi ve sürdürülebilir faaliyetleri ile hızlı, emniyetli, konforlu deniz taşımacılığı hizmetleri sunan İDO, 37 yıldır deniz taşımacılığında hizmet veriyor.

EGE ADALARINA İLK BİR YILDA 155.000 YOLCU TAŞIDI

2024 yılında Ege adalarına turist taşımacılığı faaliyetlerine başlayan İDO, ilk kez girdiği pazarda 3 gemi, 4 adaya düzenlediği 6 hatta Nisan-Ekim 2024 döneminde 155.000 yolcu taşıyarak pazara hızlı bir giriş yaptı.

37 yıllık denizcilik tecrübesi, güçlü filosu ve alanında uzman ekipleri sayesinde önemli bir turist kitlesine hizmet veren İDO, Ege Adaları Valiliği’nin dikkatini çekti.

Kapıda vize uygulamalarında esneklik sağlamak ve gümrük geçişlerini hızlandırmak amacıyla ek personel görevlendiren valilik, sezon boyunca bölgesel turizmin kalkınmasına ve ekonomik hareketliliğe önemli katkılarda bulunmasından dolayı İDO’dan seferi bulunmayan limanlara da sefer düzenlemesi talebinde bulundu.

Ayrıca, kapıda vizeye olan talepten dolayı, gümrük kapılarında yığılmaları engellemek ve evrak kontrol süreçlerini hızlandırmak için sistem yazılımı konusunda da İDO’dan destek talep etti.

YENİ YUNAN ADASI SEFERLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

2025 yılı için 8 gemi ile Ege adalarında sefer yapmayı planlayan İDO, yeni hatların müjdesini verdi.

2024 yılının popüler adaları Samos ve Leros’a planlanan seferleri, aralık ayında satışa açan İDO, 2025 mart sonunda seferlere başlayacak. İDO, haftanın her günü bu adalara sefer düzenleyecek.

Yeni hatlardan Dikili-Midilli seferleri ise 16 Mayıs 2025’te ilk seferini gerçekleştirecek. Diğer adalar için saha çalışmaları ve izin prosedürleri ise devam ediyor. Yeni sezona yüksek talep beklentisi ile hazırlanan İDO, yeni projeler ve sürprizle birlikte 2025 yılı için Ege Adaları’nda 300.000 üzerinde yolcu taşımayı hedefliyor.

İDO’NUN MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ ARAÇLI VE ARAÇSIZ TÜM SEFERLERİ

VE YOLCULUK SÜRELERİ İSE ŞÖYLE:

İDO’NUN EGE BÖLGESİ’NDEKİ ARAÇLI VE ARAÇSIZ SEFERLERİ

VE YOLCULUK SÜRELERİ İSE ŞÖYLE: