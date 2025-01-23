Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs’a Navtex Tepkisi

Kaynaklar, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarının korunmasına yönelik kararlılığı bir kez daha vurguladı.

Türk Kıta Sahanlığına Yakın Bölgede Sondaj Çalışması

GKRY’nin 5. parselde sondaj çalışmaları için yayımladığı Navtex ile ilgili açıklamalarda bulunan bakanlık kaynakları, şu ifadeleri kullandı:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan seyir ikazı, Türk Deniz Yetki Alanı'nın dışında, yaklaşık 11,5 mil (22 kilometre) güneyde yer almaktadır. Bölgede 19 Ocak 2025’te başlayan faaliyetler yakından takip edilmektedir.

Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı tamdır. Kıta sahanlığımıza yönelik herhangi bir ihlal anında sahada engellenecektir. Devletimiz, bu konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek gereken adımları zamanı geldiğinde atacaktır.”

Suriye’deki Durum ve TSK'nın Faaliyetleri

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’deki görevleri devam etmektedir. Suriye Ordusu’nun savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Suriye yönetimiyle iş birliği sürmektedir. Terör örgütlerinin kontrol ettiği bölgelerde yerel halkın tahammülü tükenmiştir ve bu örgütlerin topraklarını terk etmelerini istemektedirler.

Bölgede ihtiyaçlar doğrultusunda TSK birliklerinin konuşlandırma ve görev değişiklikleri yapılabilir.”

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesine ilişkin de önemli bilgiler paylaşan kaynaklar, terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti:

“Kontrol altına alınan bölgelerde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Mağara, sığınak ve depolar tespit edilerek kullanılamaz hale getiriliyor. Mayın ve EYP’lerin tespiti ile imha çalışmaları da sürüyor.

Ayrıca, bölgede güvenliğin sağlanması için tahkimat çalışmaları ve Iraklı makamlarla koordinasyon sürdürülüyor. Pençe-Kilit bölgesinin güneyinde terör unsurlarına yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecektir.”

Vira Haber