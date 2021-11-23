"Karadeniz'de balık stoğu azalıyor"

Dünya genelindeki nüfus artışı, gıda ihtiyacı, kirlilik sorunu ve denizlerde av baskısı, Türkiye'de balıkçılığın geleceğini tehdit ediyor. Her geçen yıl avlanan su ürünleri miktarı azalırken, Karadeniz'de artan kirlilik ve aşırı avlanma balıkçılığın da sürdürülebilmesi kaygısını beraberinde getiriyor.

2021'de önceki yıla göre Türkiye'deki deniz ürünleri avcılığının yüzde 23 azaldığını belirten uzmanlar, kirliliğe de dikkati çekip, yanlış avlanmanın önüne geçilmesini öneriyor.

KTÜ Sürmene Deniz Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ahmet Şahin, dünya genelinde 550 milyondan fazla insanın geçimini balıkçılıkla sağladığını belirterek, "Bu kadar büyük bir iş gücüne sahip alanda; balık stoklarının yüzde 80'i şu an aşırı avcılık etkisinde" dedi.

"BALIKÇILIK 1 GÜNE SIĞACAK KAVRAM DEĞİL"

Balıkçılığın 1 güne sığdırılacak bir kavram olmadığını söyleyen Şahin, "Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Sofya'da 2020’de yayınladığı raporda, su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen ürünlerin 55 milyon ton seviyesinde bir üretim olduğunu görüyoruz. Buna eklembacaklılar ve kabukluları da eklersek, 85 milyon tonluk bir seviyeye çıkıyor" şeklinde konuştu.

Dr. Ahmet Şahin, dünya genelinde kültür balıkçılığının arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 yıl içinde bunun 200 milyon tonun üzerine çıkması öngörülüyor. 2020 yılı TÜİK'in yayınladığı verilerde, ülkemizde 420 bin ton üretim yetiştiricilikten geliyor. 360 bin tonluk üretim de avcılıkla yapılıyor. Bu 360 bin ton üretimin sadece 290 bin tonu deniz balıklarının avcılığından geliyor. Ve bunun da 170 bin tonunu sadece hamsi oluşturuyor."

Şahin, dünya genelinde denizlerde balık stoklarının sınırlı olduğunu ve talebin her geçen gün arttığını, Karadeniz'de de balık stokları ve çeşitlerinin azaldığını kaydetti.

"TİCARİ AVCILIKTA ÇAÇA BALIĞI İKİNCİ SIRADA"

Artan talebi karşılamak için yeni üniteler ve tesisler kurulduğunu ve yetiştiricilikte bir artış olduğunu belirten Şahin, "Ülkemizde deniz balıkçıları avcılık konusunda özellikle Karadeniz Bölgesi kirliliğin ve aşırı avcılığın etkisiyle gittikçe düşmekte, stoklarımız azalmakta. Karadeniz'i 30 yıldır ticari balıkçılık yönünden hamsi, istavrit, palamut destekliyor. Mezgit ise çok az düzeyde. Son dönemde buna çaça eklendi ve ticari avcılıkta çaça balığı ikinci sırada geliyor" dedi.

Sadece ticari avcılık değil, biyolojik türlerde de çok kayıp olduğunu belirten Şahin, "Avcılık ve tüketimi olmayan ancak doğada var olan biyolojik türlerin kirlilik etkisiyle özellikle kıyısal bölgede yaşayan türlerin kaybı söz konusu. Eskiden Çarşamba, Kızılırmak ve Sakarya deltasında bolca avlanan mersin balığı şu an çok nadir olarak balıkçıların ağlarına takılıyor" şeklinde konuştu.

Vira Haber