Lojistikte 'akıllı' dönem

İEÜ’lü akademisyenlerin 3 yıllık çalışma neticesinde hayata geçirdiği ve TÜBİTAK’ın da toplam 500 bin TL destek sağladığı proje kapsamında ‘LTLZone.com’ web sitesine üye olan firma temsilcisi, yüklerin teslim edileceği ülke ve şehir bilgisini sisteme kaydediyor. Ardından sistem, saniyeler içinde yakın lokasyonları belirleyerek kaç tane TIR ya da kamyona, hangi yüklerin yerleşmesi gerektiğini otomatik olarak belirliyor. Taşınan ürünlerin cinsine yönelik eleme de yapan ‘LTLZone’ sayesinde firmalar, gereksiz yere kilometre yapmaktan ve araçlarının düşük kapasite ile sefere çıkması derdinden kurtuluyor. Lojistik sektörünün önemli bir ihtiyacına cevap veren ve firmalar tarafından kullanıma başlanan ‘LTLZone’, Türkiye genelinde de çok sayıda proje arasından ödül alarak başarısını kanıtladı.

DOĞRU PROJE

İEÜ İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Özpeynirci, ve Dr. Öğretim Üyesi Sinem Tokçaer, ödül almanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Özperynirci ve Tokçaer, “Bölüm olarak sektörün talebini karşılayan, bilgisiyle fark yaratan gençleri yetiştiyoruz. Ancak bizim görevimiz sadece bununla sınırlı değil. Lojistik sektörü için projeler üretmeyi, direkt olarak onların işini kolaylaştıracak çalışmalar yapmayı da çok önemsiyoruz. LTLZone, bu anlayış ve vizyon doğrultusunda hayata geçirilen bir proje. Aldığımız olumlu tepkiler ve ödül, doğru bir proje yaptığımızın göstergesi” dedi.

MALİYET VE İŞ GÜCÜ

Projeye ilişkin bilgiler veren Özpreynirci ve Tokçaer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin, Avrupa’daki farklı noktalara taşımanız gereken 50 parça yükünüz var. Ancak bu noktada mesafe, karayolu veya Ro-Ro tercihleri, aracın taşıma kapasitesi ve yükü ara depolara aktarmak gibi birçok kriter devreye giriyor. Oluşturduğumuz sisteme sahip olunmadığında, tüm bu hesaplamalar genellikle bilgisayar desteği olmadan, deneyim ile yapılıyor. Böyle olunca firmalar verimlilik, maliyet ve iş gücü açısından zarar edebiliyor. LTLZone ise tüm bu sıkıntıları ortadan kaldırıyor.”

Vira Haber