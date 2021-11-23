Acı Kaybımız

Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Tayf Ajans'ın kurucusu, değerli büyüğümüz Hakkı Şen'in ani kaybının üzüntüsü içerisindeyiz.

Deniz Kültürü Derneği'nin bir önceki dönem başkanlığını da yürüten Hakkı Şen, deniz kültürünün gelişmesinde ve denizcilik medyasının güçlenmesinde öncü bir rol oynamıştı.

Vira ailesi olarak yakınlarına, sevenlerine ve denizcilik sektörüne baş sağlığı diliyoruz. Cenaze töreni ile ilgili ayrıntıları en kısa sürede paylaşacağız.

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