Hakkı Şen'i Uğurluyoruz
Merhum Hakkı Şen'in cenazesi 24 Kasım Çarşamba günü ikindi namazını müteakipen Sarıgazi Cemevinde kılınacak cenaze namazının ardından Sarıgazi Mezarlığında ebedi istirahgatına defnedilecektir.
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Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Tayf Ajans'ın kurucusu, değerli büyüğümüz Hakkı Şen'i kaybettik.
Merhum Hakkı Şen'in cenazesi 24 Kasım Çarşamba günü ikindi namazını müteakipen Sarıgazi Cemevinde kılınacak cenaze namazının ardından Sarıgazi Mezarlığında ebedi istirahgatına defnedilecektir.
Vira Haber
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