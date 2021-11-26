Güzel yürekli usta bir gazeteciyi uğurladık

Merhum Hakkı Şen’in naaşı 24 Kasım Çarşamba günü Sarıgazi Cemevi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından; ailesi ve tüm sevenlerinin katılımıyla Sarıgazi Mezarlığı’nda aile Kabristanı’na defnedildi.

Cenazeye denizcilik sektörüne bugüne kadar hizmet etmiş olan önemli bürokratlar olmak üzere, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, DTO Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, DTO’nun önceki dönem yönetim kurulu başkanı Metin Kalkavan, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyesi Teoman Mustafa Akyol, denizcilik sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleri, ailesi, Tayf Ajans ve Vira Haber’deki yol arkadaşları, sektörün önde gelen kurumlarının yöneticileri, gazeteci dostları ve sevenleri katıldı.

Denizcilik sektörüne yönelik yaptığı çalışmalarda her zaman deniz kültürünün gelişmesi için çaba harcayan, bunun için ekibiyle birlikte üç uluslararası festivale imza atan merhum Hakkı Şen’in, Deniz Kültürü Derneği çatısı altında yaptığı denizcilik sektörüne yönelik İklim Değişikliği Kurultayları da hem sektörde, hem de ulusal medyada büyük yankı bulmuştu. Hakkı Şen’in şu söyledikleri bundan sonra da hepimizin hedefi olacaktır. İşte Vira sevdalısı, kurucusu ve isim babası Hakkı Şen’in mutlaka aklımızda tutmamız gereken cümleleri:

“Unutmamak gerekir: Kendi denizlerini sevmeyen, kendi ülkesini de sevemez; deniz sever olmadan, yurtsever de olunmaz. Ve denizler bütün ulusları birbirine bağlar, çünkü çağımızda ne yazık ki, “kir tutuyor olsa da”, denizler düşmanlık tutmaz. Çünkü mavi evrensel barışın rengidir... Denize ağ atan insan, hem kendi ocağının nafakasını, hem de balık neslinin bekasını aynı anda düşündüğü zaman... Okula giden her çocuk okuma yazmayla kulaç atmayı aynı anda öğrendiği zaman... Denizcilik sektörü ekonomik bilgiyi kültürel zenginlikle uyumlu hale getirdiği zaman... Hükümetlerde olmayan Denizcilik Bakanlığı’na çekirdekten yetişme denizci milletvekillerimizden birisi oturduğu zaman... Daha pek çok şey olduğu zaman... Vira kendi misyonunu yerine getirmiş sayacak... Bu yüzden öyle ekonomik krizdi, şuydu buydu, dolar yükseldi, zarardı, kardı demeden, “yola devam!”

Biz senin gösterdiğin izde her zaman yola devam edeceğiz....

Vira Haber ailesi olarak kurucumuz Hakkı Şen'in bize gerek gazetecilik, gerekse insanlık, gerek deniz kültürü adına öğrettiklerini hiçbir zaman unutmayacağız... Mekanın cennet, ruhun şad olsun…

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