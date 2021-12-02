Ekol Denizcilik’ten Exposhipping Expomaritt İstanbul Fuarı Değerlendirmesi

Birçok firmanın sıcak ilişkiler kurma fırsatı yakaladığı fuardan Vira Haber olarak önemli görüş ve değerlendirmeleri derledik. EKOL Denizcilik Akademiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emel Hayretdağ önemli açıklamalarda bulunarak fuarın çok güzel geçtiğini dile getirdi.

2019 yılından sonra sektörün tüm paydaşları ile birlikte 2021 yılında tekrar Exposhipping Expomaritt İstanbul fuarında bir araya geldiklerini ve bu yıl AVS ile birlikte Ekol Denizcilik’in de sponsorlukta yerini aldığını ifade eden Hayrettağ: “Ana firmamızla birlikte; okuldaki öğrencilerimizi, denizcilik meslek liselerinden öğrencilerimizi ve üniversitelerde okuyup bizden uygulama ve sertifika anlamında destek alan diğer öğrenci arkadaşlarımızı ağırlayabilmek fuarla mümkün oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Ekol Denizcilik, fuardan öncede çeşitli zaman dilimlerinde paylaştığı “Üç Tarafı Deniz, Dört Tarafı Fırsat Eşitliği Projesini” fuarda da anlatma olanağı buldu. Marin Talks konuşmalarında yaptığımız sunumla gerek okulumuzun altyapısı ve misyonundan gerekse projemizden söz edebilme olanağı bulduk. Farklı ortamlarda bu projeden söz ettiğimizde sektördeki önemli kuruluşlardan destek görmüştük. Fakat şimdi stantlarında kendilerini ziyaret etmek, bire bir sorularını cevaplamak ve daha yakın temasla onlardan bursluluk konusunda yaklaşım görmek bizi hem heyecanlandırdı hem heveslendirdi hem de projeye olan inancımızı arttırdı. O sebeple fuarın Ekol Denizcilik’e katkısı bu anlamda çok büyük oldu. Dört gün boyunca firmaları stantlarında görmek, belirli zaman aralıklarında onlarla bu konuları konuşabilmek tartışmasız her şeyi daha verimli kıldı bizim için” diye konuştu.

PROJEYE İLGİ ARTIYOR

Üç Tarafı Deniz, Dört Tarafı Fırsat Eşitliği Projesi’nde yaşanan gelişmelerden de bahseden Hayretdağ, hedef olarak 100 kişiyi belirlediklerini ancak gün geçtikçe bu rakamın arttığını kaydetti. İlginin artmasının kendileri açısından çok iyi bir gelişme olduğunu vurgulayan Hayrettağ, şöyle devam etti: “Aralık ayını, bursluluk projesinde burs verecek firmalarla görüşmelere ayırdık. Aynı zamanda bursluluk kılavuzu da hazırlanıyor. Onun dışında burs veren firmaları güvence altına alacak projenin detaylarından haberdar olabilecekleri bir hukuki ayağımızla sözleşmelerimizi de hazırlanır vaziyette. Yeni yıla artık bu noktada projenin iskeleti büyük oranda tamamlanmış olarak gireceğiz. İvme yukarı doğru artış gösterir bir izlenim veriyor bize.”

Ekol Denizcilik ve Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri

“FUAR ÖĞRENCİLER İÇİN BULUNMAZ BİR FIRSAT”

Exposhipping Expomaritt İstanbul Fuarı’nın öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını ve eğitime ayağına olan katkısından bahseden Hayrettağ, özellikle birinci sınıf öğrenciler için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. Öğrencilerin için hem işin gerçekliğini hem de denizciliğin havasını soluma şansı yakaladıklarını dile getiren Hayrettağ, “Bazı sektör liderleriyle tanışma olanağı da yakaladılar. Çok heyecanlı olduklarını gözlemledik. Tabi şimdi okulda da bir takım aktivitelerimiz oluyor. Bu gibi organizasyonlara şahitlik etmeleri okulda da yapılacak organizasyonlar için biraz ellerini rahatlatıyor. Ayrıca standımızın çok hareketli olması kaynaklı öğrencilerimiz için güzel bir ortam oluştu. Burada gelen misafirlerimizi bizimle birlikte ağırladılar. Birde konferansa katılma olanağı buldular. Hem bizi hem de başka katılımcıları dinlediler.

“BAŞARMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMAK GEREKİYOR. DURMAYACAKSIN, UÇACAKSIN!”

Fuarla ilgili genel bir değerlendirme de yapan Hayrettağ son olarak şunları söyledi: “Benim gözlemlediğim kadarıyla denizcilik sektörünün güzel bir abilik-ablalık ve büyüklük yapısı var. Kol kanat gerip; kucaklıyorlar. Bize kol kanat geren insanları etrafımızda görmek son derece sempatik. İnsanlar birde birbirlerini özlemişler. Pandemi şartlarından sonra sosyalleşmek hepimizin hoşuna gitti. Yabancı katılımcılar ve bizim kendi misafirlerimizde dün ağırlandı. İnşallah bundan sonraki yıllarda şartlar biraz daha esneyince daha bol katılımlı fuarlarımız olur diye düşünüyoruz. Benim için çok değerli bir söz var, konuşmamı onunla tamamlamak istiyorum. Başarmak için çok çalışmak gerekiyor. Durmayacaksın, uçacaksın!”

Vira Haber