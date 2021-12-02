Abdülvahit Şimşek: İyi ki Bu Sektörün İçerisindeyiz

Denizcilik sektörünün buluşma noktası olarak adlandırılan Expomaritt Exposhipping İstanbul 2021'de bu sene tekrar ana sponsor olan AVS Küresel Gemi Tedariki ve Yönetimi A.Ş. şirketinin kurucusu, sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, Vira Haber’e özel; değerlendirmelerde bulundu.

Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı’nı bir devrin bittiği nokta gibi değerlendirdiklerini vurgulayan Abdülvahit Şimşek, insanların teknolojinin her türlü nimetini kullandığını ancak hiçbir zaman insanın insana dokunması kadar önemli bir yer tutmadığı teknolojinin de bu açığı kapatamayacağını ifade etti. Şimşek devamında şöyle konuştu: “Her şeye rağmen Türkiye de yapılan bu fuara insanların ne kadar özlem ve ihtiyaç duyduğunu bir kez daha görmüş olduk. Teknolojiyi belli bir noktaya kadar kullanalım; ama günün sonunda teknolojinin insanın yerini dolduramayacağını yerler var. Bu gibi fuarlar da buna örnek. Dolayısıyla bizde bu fuara çok büyük heyecanla katıldık. Ayrıca ana sponsoruz. Eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı bu fuara davet ettik. Onlarla gerçekten özlem giderdik. Telefonların arkasındaki ilişkilerimizi artık yüz yüze, aynı masada oturarak karşılıklı çay kahve içerek bu açığı kapatmaya çalıştık ve çok da iyi oldu. Fuar bu anlamda da gayet güzel ve nitelikli bir fuar. İlk günler olağanüstü bir ilgi vardı keza bugün de öyle. İnsanlar sanki ilk defa oluyormuş gibi devamlı geliyorlar. Bizim açımızdan da standımız çok hareketli keyif alıyoruz. O ayrıca keyifli. Burada yetişen kadrolarımız var. İlk defa tecrübe eden arkadaşlarımız da var; onlar açısından da büyük bir tecrübe. Biz sektörü daha yakından takip edebiliyoruz. Onun için bu sektörde olmaktan mutluyuz. İyi ki bu sektörün içerisindeyiz.”

Vira Haber