Galataport İstanbul bu yılın son yolcu gemisini ağırladı

Açıldığı günden bu yana İstanbul’un odak noktası haline gelen Galataport İstanbul, yılın son gemisini karşılıyor. Galataport İstanbul, seferlerin başladığı 1 Ekim’den itibaren Venüs Viking ile birlikte toplam 8 kruvaziyer gemisini ve mürettebat dahil yaklaşık 7000 yolcuyu ağırlamış oldu. Toplam 930 yolcu kapasitesine sahip Viking Venüs gemisi, bugün Galataport İstanbul’a yanaşarak 3 gün boyunca limanda kaldı.Kuşadası’dan kalkan Viking Venüs Yunanistan Pire Limanı’na gitmek üzere 26 Kasım’da limandan ayrıldı.

Karaköy’ün devamı niteliğinde bir mahalle olarak hayata geçen Galataport İstanbul, mikro hedefte Karaköy’e ve Beyoğlu’na, makro hedefte ise ülke turizmine, tanıtımına ve ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Yılda 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu bekleniyor

Galataport İstanbul’a yıllık mürettebat dahil 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu gelmesi bekleniyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye gelen bir turist ortalama 62 dolar harcıyor. Galataport İstanbul’a gelecek kruvaziyer yolcusu turistin ortalama harcamasının 400-600 Euro arasında olacağı tahmin ediliyor. CLIA’nın (Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği) 2018 yılı raporuna göre ise indi-bindi yapan bir yolcu ana liman şehrinde 376 dolar, günübirlik seyahat eden bir yolcu 101 dolar harcıyor. Bu araştırmalar kruvaziyerle ülkeye gelen ziyaretçilerin, gemilerin uğradığı her ülkede turistlerin ortalama harcamalarının çok üstünde bir döviz girdisi sağladığını ortaya koyuyor.

Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, aynı zamanda ilk Türk başkanı seçildiği MedCruise Birliği ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında kruvaziyer gemilerinin yoğun olarak İstanbul’a gelmesini beklediklerini belirtti. Figen Ayan, dünyadaki en büyük ikinci pazar konumundaki Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise Birliği ile İstanbul’u yeniden kruvaziyer gemilerinin rotasına sokma girişimlerinin olumlu sonuç vermesi ve Viking Venüs gemisinin ziyareti hakkında şunları söyledi: “Galataport İstanbul olarak yolcu gemilerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Viking Venüs’ün bu yılın son yolcu gemisi olmasıyla beraber planlamamızda olmayan ek seferlerinde çıkabileceğini de düşünüyoruz. Limanımızda, yıllardır beklediğimiz yolcu gemileri trafiğine kısa sürede ulaşmayı planlıyoruz. Uluslararası ve ulusal tüm düzenlemeleri yerine getirdiğimiz, dünyada eşi olmayan özel kapak sistemiyle ayrılan rıhtım ve dünyada ilk kez uygulanan yer altı terminalimiz halihazırda kruvaziyer şirketlerinin merceği altında. 2022 yılı için 250’ye yakın gemi rezervasyonumuzu aldık. Önümüzdeki yıl ev sahipliği yapmayı beklediğimiz yolcu gemilerimizle kruvaziyer turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Gemi limana yanaştığında sahil şeridi halka açık olmaya devam ediyor

Galataport İstanbul, şehrin tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına dönüştürdü ve yer altı terminali, özel kapak sistemi, geçici gümrüklü alan gibi inovasyonları sektör ile buluşturdu. Liman, yolcu gemisini ağırlarken 176 kapaktan oluşan özel kapak sistem ile geminin yanaştığı kısım gümrüklü alan ve güvenlik (ISPS) alanı ayrılıyor ve geçici gümrüklü saha oluşturuluyor. Bu inovasyon sayesinde Karaköy’ün eşsiz sahil şeridi, geminin yanaştığı ve kapaklarla ayrılan kısım hariç, açık olmaya devam ediyor. Yolcuların her türlü terminal, bagaj ve pasaport kontrol işlemleri dünyanın ilk yer altı terminalinde gerçekleşiyor.

Vira Haber