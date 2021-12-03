STM’den Güney Amerika Çıkarması

Türkiye’nin savunma sanayii hamlesinde önemli rol oynayan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., askeri denizcilik başta olmak üzere taktik mini İHA sistemleri, siber güvenlik gibi alanlarda kritik çözümler sunuyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türkiye’nin ihtiyaçları için elde ettiği tecrübeleri; dost ve kardeş ülkelere de taşıyan STM, Güney Amerika’nın en büyük savunma fuarlarından Expodefensa 2021’e katılım sağladı.

STM’den Kolombiya için fırkateyn tasarımı

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Expodefensa Fuarı’nda yerini alan STM, deniz projelerini ve taktik mini İHA sistemlerini Güney Amerika ile buluşturdu. STM, Expodefensa 2021’de; Kolombiya Deniz Kuvvetleri için MİLGEM tekne formunda, teklif kapsamında tasarladığı CF3500 Fırkateynini sergiledi. Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL’un tasarım ana yüklenicisi olan STM, fuarda İ-Sınıfı Fırkateyn ile taktik mini İHA sistemleri; ALPAGU, KARGU ve TOGAN’ı ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Deniz projeleri ve taktik mini İHA sistemlerinde elde ettiği ihracat başarısını sürdürmek isteyen STM, Kolombiya Savunma Bakanı ve Kolombiya Deniz Kuvvetleri heyeti başta olmak üzere, Güney Amerika’dan çok sayıda üst düzey heyeti Expodefensa’da ağırladı.

Pakistan’dan Ukrayna’ya donanmaların tercihi STM

Türk Donanmasını modern savaş gemileri ile donatıp, Türk güvenlik güçlerine taktik mini İHA ve siber güvenlik sistemleri sağlayan STM, diğer yandan Türkiye’nin ihracat hedefleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. STM, bu kapsamda Güney Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar 20’den fazla ülkede iş geliştirme faaliyeti yürütüyor. STM, teknoloji transferi de içeren iş birliği kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri için Korvet inşasına bu yıl içinde başladı. STM, Pakistan Deniz Kuvvetleri için tasarladığı, Türkiye’nin yurt dışına en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN’i Karaçi’de inşa ederek 2018 yılında teslim etti. Türkiye’nin denizaltı modernizasyonunda ilk ihracatı Pakistan Agosta 90B projesinde STM, ilk denizaltıyı teslim ederken, ikinci ve üçüncü denizaltında çalışmalarına devam ediyor. STM, Pakistan için Türkiye tarafından üretilecek 4 adet Ada Sınıfı Korvet Projesinde de ana tahrik sisteminin tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik kabiliyetiyle görev alıyor. STM tarafından milli imkânlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nce sahada etkin şekilde kullanılan Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU da bu yıl ilk ihracat başarısına ulaştı.

Vira Haber