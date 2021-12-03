Çeşme Marina Çekek Sahası Yangın Tatbikatını Başarıyla Tamamladı

Teknelerin bakım ve onarım işleri için kış döneminde yoğun olarak kullanılan çekek sahasında, senaryo gereği yangın çıkan bir tekneye yapılması gereken müdahalelerin provası gerçekleştirilmiş oldu. Öncelikle yangın çıkan teknenin etrafına güvenlik şeritlerinin çekilmesi ve elektriklerin kesilmesi sağlanarak alan emniyete alındı. Ardından marina teknik ekibi yangın hortumlarıyla ilk müdahaleyi yaptı.

Kısa süre sonra tatbikata Çeşme İtfaiyesi de katıldı ve yangına müdahale etti. Marinanın sertifikalı ilkyardım ekibi, ilkyardım çantası ve AED ile hazır bir şekilde tatbikata katıldı.

Tatbikatı başarıyla gerçekleştiren Çeşme Marina personeli ve Çeşme İtfaiyesi yetkilileri, tatbikat sonrası kısa bir değerlendirme yaptı. Çeşme Marina Genel Müdürü Bora Ergezgin tatbikat ile ilgili düşüncelerini “Yangın ve benzer doğal afetlere karşı tüm marina personelimiz ile birlikte düzenli eğitimler alarak olası bir duruma karşı hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Tecrübe ettiğimiz durumlarda bu eğitimlerin yüksek faydası olduğuna inanıyorum. Tatbikatı bir kere daha başarıyla tamamlayan ekibimize ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ayrıca teşekkür ediyoruz.” Diyerek tatbikat ve eğitimlerin olası acil durumlardaki öneminin altını çizdi.

Vira Haber