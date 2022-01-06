Karadeniz’de Çöp Tehdidi

Doğu Karadeniz'de kontrolsüz deniz dolguları ile derelere atılan çöpler denizlerde kirliliğe yol açıyor. Denizlerdeki atıklar, fırtınalı havalarda dalgaların etkisiyle balıkçı barınakları ile deniz yüzeylerine birikiyor ve balıkçı ağlarına takılarak zarar veriyor.

Doğu Karadeniz'de kıyılara kontrolsüz dolgu ve derelere atılan çöpler, taşkınlarla sürüklenerek denize ulaşıyor.

Denizlerde kirliliğe yol açan atıklar, balıkçıların ağlarına hasar veriyor.

Rize'de kent merkezinde balıkçıların ağları da çöple doluyor.

Kıyıya çıkarttıkları çöp dolu ağları kurtarmaya çalışan balıkçılar, sonuç alamıyor.

“AĞLARI ÇÖPLERLE DOLU BULDUK”

Eminettin Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Köseoğlu, akşam denize bıraktıkları ağları sabah çöplerle dolu bulduklarını belirterek, "Pet şişe, teneke parçası, kablolar, ağaçlar her şey var ama balık yok. Ağları kurtarmamıza imkan yok. Artık balığa gitmek istemiyoruz. Denizde iki çeşit balığı zor buluyoruz" dedi.

“AĞLARDA BALIK YOK, HERŞEY VAR”

Çöple dolan ağlarını atmak zorunda olduğunu söyleyen balıkçı Alibey Başak, "Ağa takılan çöpleri temizleme şansımız yok, çıkartmak istesek ağ yırtılıyor. Ağlarda balık yok, poşet var, pet su şişesi, kola tenekesi, elektrik kablosuna kadar her şey var. 4 bin 500 lira zararımız var. Bu tür olayların yaşanmaması, balıkçılığın gelişmesi için elbirliği ile denizlerin korunması gerekiyor” diye konuştu.

"PLASTİKLER ÇOK CİDDİ EKOLOJİK ETKİLERE SAHİP"

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mikroplastik Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Ülgen Aytan, denize ulaşan plastiklerin çok ciddi ekolojik ve sosyoekonomik etkilere sahip olduğunu belirterek, "Denize ulaşan plastikler çok ciddi ekolojik ve sosyoekonomik etkilere sahip. Karadeniz'de balıkçıların yaklaşık 500 metrelik ağı kullanılamaz durumda" şeklinde konuştu.

"PLASTİKLER EKONOMİ İÇİN CİDDİ KAYIP"

Plastiklerin deniz yaşamı ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Aytan, "Plastikler balıkçılık içinde çok büyük tehdit. Hem balık stoklarını olumsuz etkileyerek hem de balıkçılık donanımına ciddi zararlar vererek geçim kaynağını denizlerden sağlayan balıkçılar ve ülke ekonomisi için ciddi kayıp" dedi.

"YAKINDA DENİZLERDE BALIKTAN ÇOK PLASTİK OLACAK"

Günlük hayatta kullanılan her türlü objeye balık ağlarında rastlamanın mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Aytan, "Biyo çeşitliliği ve balıkçılığı korumak için acilen gerekli önlemleri alarak denizlerimize giren plastik miktarını azaltmak, durdurmak ve mevcut plastiği de uzaklaştırmak zorundayız. Yoksa yakın gelecekte denizlerimizde balıktan çok plastik olacak” dedi.