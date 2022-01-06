Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İş Dünyası İle Yeniden Bir Arada
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ikinci kabulünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi.
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Bakanlığın ev sahipliğinde 5 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ile Birlik Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.
Görüşmede, "Türkiye Ekonomi Modeli"nin işleyişi ve yansımaları detaylı bir şekilde ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iş dünyası temsilcileriyle toplantılarının devam etmesi bekleniyor.
Vira Haber
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