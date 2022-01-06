Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İş Dünyası İle Yeniden Bir Arada

Bakanlığın ev sahipliğinde 5 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ile Birlik Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Görüşmede, "Türkiye Ekonomi Modeli"nin işleyişi ve yansımaları detaylı bir şekilde ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iş dünyası temsilcileriyle toplantılarının devam etmesi bekleniyor.

Vira Haber