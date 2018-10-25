Karadeniz’de dev dalgalar gemilere geçit vermiyor

Saatteki hızı 47 kilometreye ulaşan sert rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken 30'a yakın uluslararası gemi, Sinop'un doğal limanına demir atmak zorunda kaldı.

Fırtına, yük gemilerinin yanı sıra bölgede avcılık yapan balıkçıları da olumsuz etkiledi. Denize açılamayan çok sayıda tekne iskele ve limana demirledi.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, bölge genelinde olumsuz hava koşullarının hakim olduğunu söyledi.

Rüzgarın yanı sıra yağmur yağışının da bulunduğunu vurgulayan Bayrak, "Balıkçılarımız yapılan uyarılar doğrultusunda denize açılmadılar. Çünkü rüzgar bölgemizde çok etkili oluyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yoğun yağmur yağışı da var. Tüm bu olumsuzluklar avcılık yapılmasına müsaade etmiyor. Büyük tonajlı gemiler dahi yol alamıyor. İnşallah kısa sürede hava normale döner." diye konuştu.

Bayrak, balıkçılara, hava tamamen düzelmeden denize açılmamaları uyarısında bulundu.

Vira Haber