30. yılın özel yarışlarında sıra Gümüşlük'te

26 Ekim'de yüzlerce yat Leros'tan (Yunanistan) Gümüşlük'e, 27 Ekim'de ise Gümüşlük'ten Bodrum'a hareket edecek. 24 Ekim'deki Yalıkavak Marina – Leros (Yunanistan) rotasını ise 1 saat 47 dakika 27 saniyede tamamlayan Bodrum Belediyesi Dragonfly kazandı.

30. yılını Amerikan Hastanesi'nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina'nın ana sponsorluğunda organize edilen uluslararası yat yarışı The Bodrum Cup, 26 Ekim'de Amerikan Hastanesi Etabı'yla devam edecek. Hava koşulları nedeniyle Anadolu Sigorta Etabı iptal olurken, Amerikan Hastanesi Etabı da Leros (Yunanistan) – Gümüşlük olarak değiştirildi.

American Hospital The Bodrum Cup yarışlarında 24 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen 18 mil uzunluğundaki ikinci yarışı Prof. Dr. Galip Beygü İsen Etabı'nı 1 saat 47 dakika 27 saniyede tamamlayan Bodrum Belediyesi Dragonfly, birincilik ödülünün sahibi oldu. Yarışların rotaları da olumsuz hava koşulları nedeniyle değişti. Yeni programa göre yarışan yatlar, 26 Ekim'de Amerikan Hastanesi Etabı kapsamında Leros (Yunanistan) – Gümüşlük, 27 Ekim'de ise Opet Etabı kapsamında Gümüşlük – Bodrum arasında kıyasıya mücadele edecek.

Vira Haber