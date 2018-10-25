Lloyd's Register'den "Siber Güvenlik semineri"

Lloyd's Register 23 Ekim 2018 tarihinde Marriott Otel'de Siber Güvenlik (Cyber Security) hakkında bir seminer düzenledi.

Seminer Lloyd’s Register'ın Siber Hizmetler Grup Başkanı JP Cavanna tarafından verildi. Denizcilik sektöründen 100 kişiye yakın yoğun bir katılımla gerçeklesen bilgilendirme seminerinde siber güvenliğin önemi basta olmak üzere genel bilgilendirme yapıldı ve Lloyd’s Register'ın bu alanda denizcilik sektörüne yönelik hizmetleri hakkında bilgi verildi.

LR Türkiye Ülke Müdürü Engin Yazıcıoğlu, sektöre yönelik siber riskler konusuna dikkat çekmek ve sektörümüzü bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminere, ilgi ve katılımın yoğun olmasından ve bu çok önemli alanda farkındalığın artırılmasına LR olarak katkıda bulunmuş olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını iletti. Sunumu gerçekleştiren JP Cavanna sunumunda kötü niyetli faaliyetlerin yaygınlaşması ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle, yeni güvenlik zorluklarının ortaya çıkmakta olduğunu ve bu nedenle sistemlerin, ağların ve verilerin uygun şekilde korunma ihtiyacının her zamankinden daha kritik hale geleceğini vurguladı.

Siber saldırıya maruz kalan bir şirketin yaşayacağı itibar ve maddi kayıp göz önüne alındığında Siber güvenlik risklerinin bir IT (Bilgi Teknolojileri) problemi olmaktan çok bir Business (İşletme-Yönetim) problem olduğuna dikkat çeken Cavanna, Lloyd’s Register'ın bu alanda denizcilik sektörüne yönelik geliştirmiş ve uygulamakta olduğu çözüm önerilerini katılımcılar ile paylaştı. Etkinlik Denizcilik sektörü mensuplarının Siber Güvenlik te dahil olma üzere bir çok konuda fikir alışverişi yapabilmelerine imkan sağlayan resepsiyon ile devam etti.

Vira Haber