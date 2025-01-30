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Karadeniz’de Kaybolan Balıkçı İçin Umutlar Tükeniyor

Karadeniz’de Kaybolan Balıkçı İçin Umutlar Tükeniyor

Samsun'da tekneyle açıldıkları Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçıdan Muhammer Sevgili(50), 39 gündür bulunamadı.

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Samsun’un Çarşamba ilçesinden 22 Aralık gecesi avlanmak için "Muratım" isimli balıkçı teknesiyle açıldıkları denizde kaybolan balıkçılardan Muhammer Sevgili'den 39 gündür bir haber yok. Kaybolan Sevgili için yapılan su altı arama çalışmaları herhangi bir sonuç vermedi. Ekipler, su altı çalışmalarına son vererek, su üstü aramalarına devam ediyor. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, kaybolan balıkçıyı bulmak için bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor.
Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış (45) kaybolmuş, olaydan 5 gün sonra Halil Kayış'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Vira Haber


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