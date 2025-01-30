Railport, Terminal İşletim Sisteminde GullsEye'ı Seçti

Arkas Holding ile duısport ortaklığında, ülkemizin ilk intermodal lojistik terminali olarak faaliyete geçecek olan Railport, küresel ticarette stratejik bir konumdaki Demir İpek Yolu hattının tam merkezinde yer alırken ülkemiz ve uluslararası ticaretin gelişmesinde önemli bir role sahip. Türkiye’nin hem Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki ticarette bir köprü görevi üstlenmesini hem de Türkiye lojistik sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında 2053 net sıfır karbon emisyonu hedeflerine uyum sağlamasına destek olacak olan Railport’ta operasyonel süreçler, GullsEye tarafından geliştirilen yazılımla yönetilecek.

GullsEye yazılımı, karayolu ve demiryolu taşımacılığının birbirleriyle sorunsuz entegre olmasına katkı sağlayacak

Türkiye’nin lojistik faaliyetlerine olağanüstü katma değer sağlayacak olan Railport'un operasyonlarını yönetmek ve optimize etmek için seçilen GullsEye terminal işletim sisteminin ileri teknoloji çözümleri, hem demiryolu ve karayolu taşımacılığının sorunsuz entegrasyonunu sağlayacak hem de operasyonel verimliliği artırmada ve sürdürülebilirlik hedeflerinin desteklenmesinde önemli bir rol oynayacak. Arkas Holding ve duısport'un onlarca yıllık deneyimlerinin GullsEye'ın yazılımıyla birleşmesiyle bir yandan farklı sektörlerin benzersiz gereksinimleri karşılanırken bir yandan da Railport için özelleştirilmiş çözümler sunulmuş olacak. Operasyonel şeffaflığı artıran sistem ayrıca geri bildirim sürelerini iyileştirecek ve paydaşlar için esnek raporlama araçları sağlayacak.

Gelişmiş operasyon yazılımıyla Railport, ticarette Türkiye’nin lokomotifi olacak

Gelişmiş altyapısı ve stratejik konumuyla Railport Türkiye’ye maliyet, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar sağlayacak. GullsEye ile olan işbirliği sadece inovasyon adına bir vizyonu yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda intermodal taşımacılığı da destekleyen bir altyapı anlamına geliyor. Çok yönlülüğü ve güvenilir performansıyla bilinen GullsEye, karmaşık lojistik operasyonlarını kolaylıkla ele almak üzere tasarlandığından, Railport’un operasyonlarına gerçek zamanlı takip, işlem otomasyonu ve entegre planlama anlamında büyük katkı sunacak. Böylece ülkemizin ilk intermodal lojistik merkezi, hem ulusal hem de uluslararası operasyonlarda faaliyetlerini en üst seviyede sürdürecek ve Türkiye’nin iç ve dış ticaretinde önemli bir lokomotif görevi üstlenecek.

Vira Haber