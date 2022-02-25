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Karadeniz'de Türkiye Bayraklı Gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye Çıkartıldı

Karadeniz'de Türkiye Bayraklı Gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye Çıkartıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de seyir yapacak Türkiye bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesinin 2'ye çıkartıldığını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de seyir yapacak Türkiye bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesinin 2'ye çıkartıldığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkartılmıştır." denildi.

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