Kruvaziyer Gemilerinin Ana Çıkış Limanı Kuşadası Olacak

Costa Cruises Türkiye CEO’su ve TÜRSAB Kruvaziyer İhtisas Kurulu Başkanı Ercan Abitağaoğlu, Celestyal Cruises Türkiye CEO’su Özgü Alnıtemiz ve MSC Cruises Türkiye CEO’su Burak Çalışkan’ın konuşmacı olarak katıldığı, moderatörlüğünü TÜRSAB Aydın BTK Yönetim Kurulu Üyesi Özer Esenkaya’nın yaptığı toplantıya; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan, KUTO Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Meclis Başkan Yardımcısı Tolga Erdem, Meclis Divan Üyesi Nurgil Gürcan ve Meclis Üyeleri, KUTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Namık Kemal Daylan ve Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Dikkaya, Müslüm Yıldırım, Murat Boranalp, ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Aziz Bostan, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri, Oda Başkanları, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, STK’lar ve turizmciler katıldı.

TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; 2022 sezonun iyi göründüğünü söylediği konuşmasında; tüm katılımcılara hoşgeldiniz dedi ve 2022 yılından beklentimiz iyi ve olumlu yönde, umuyorum sezonumuz göründüğü gibi olur dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de konuşmasında “kruvaziyerleri özledik, ancak misafir beklentimizin yanında, esnafımızın da kendini yenilemesi gerekiyor. Bunun için üzerimize düşen görevler var. Dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın; Kuşadası’nda birlik ve beraberlik içinde, ilçeye katkı koymak adına çalışıldığına ve Ülkemizde turizmin Kuşadası’ndan yayıldığına vurgu yaptığı konuşmasının ardından, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel; ekonomisini turizme sabitlemiş olan ilçemizde, özellikle son iki yıldır yaşananlardan payımızı aldık, ama fırsat çıkarmayı da öğrendik, mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz. dedi.

Daha sonra söz alan konuşmacılardan Costa Cruises Türkiye CEO’su ve TÜRSAB Kruvaziyer İhtisas Kurulu Başkanı Ercan Abitağaoğlu, Mart ayı itibarıyla Kuşadası’nda ciddi bir gemi trafiğinin başlayacağı müjdesini verdi. 1 Mayıs ile Kasım ayı arasında gelecek gemilerinin Kuşadası’nda 24 saat kalacağını söyleyen Abitağaoğlu; bölgede yaşanacak çok şey var, bunları çeşitlendirmek ve gelen turisti memnun ederek tekrar gelmesini sağlamak önemli. dedi.

KUŞADASI (HOMEPORT) ANA ÇIKIŞ LİMANI OLACAK

MSC Cruises Türkiye CEO’su Burak Çalışkan da konuşmasında; Kuşadası limanına 2021 yılında gelmesi planlanan geminin pandemi nedeniyle 2022 yılına ertelendiğini söyledi. Güzel noktanın ise artık MSC gemilerinin Kuşadası’nı homeport olarak kullanacak olması olduğunu söyleyen Çalışkan; yalnızca Türk değil dünyanın pek çok farklı ülkesinden Kuşadası’na gelen yolcuların gemiye bineceği, Homeport adı verilen ana çıkış limanı Kuşadası olacak. dedi.

Celestyal Cruises Türkiye CEO’su Özgü Alnıtemiz; 2022 yılına heyecanla girdiklerini, bu yıl 19 Nisan’dan itibaren başlayarak, gemilerinin Kuşadası limanına 100’ün üzerinde ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Müşteri profilleri hakkında da bilgi veren Alnıtemiz; katma değeri yüksek misafirlerimizi ağırlıyoruz. dedi.



Konuşmacıların 2022 yılı kruvaziyer sezonuyla ilgili olumlu haberler verdiği toplantıda; gemi yolcularının profilinin değiştiği, çok farklı milletlerden turistlerin Kuşadası’na gelmeye başlayacağı ve bu değişime ayak uydurulması gerektiği vurgulandı. Gemi firmalarının bu süreçte yatırımlarını arttırdığı ve kruvaziyer turizmin 12 aya yayılacağı dile getirilerek, 2022’nin kruvaziyer yolcusu açısından iyi bir sezon olacağı belirtildi.

Gemi şirketlerinin Türkiye’de temsilcilikler açmasının öneminin de vurgulandığı toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; yaklaşık 4 yıldır kruvaziyerlerin olmadığını ancak bu senenin çok önemli ve iyi bir yıl olacağının beklendiğini söyledi. Akdoğan; kruvaziyerle gelen ve tura çıkmayarak gemide kalan yolcularla ilgili herkesi memnun edecek bir sistem üzerinde çalışma yapılabileceğini dile getirerek, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.