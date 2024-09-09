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Karadeniz'deki Dev Hortum Paniğe Sebep Oldu

Karadeniz'deki Dev Hortum Paniğe Sebep Oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında oluşan dev hortum vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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Cide ilçesi açıklarında oluşan hortum kısa sürede büyüdü. Denizdeki hortumu gören vatandaşlar cep telefonları ile kayıt altına aldı. Bir süre karaya doğru ilerleyen ve paniğe sebep olan dev hortum, etkisini yitirerek gözden kayboldu.

Vira Haber 

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