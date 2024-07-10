Karadeniz'deki Görüntünün Sebebinin Müsilaj Olmadığı Açıklandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denizde geçtiğimiz ay görülen köpükler ile ilgili olarak Düzce Valiliği geniş çaplı inceleme yaptırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yaşanan kirlilikle ilgili inceleme yapıldı. Düzce Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ulusal, yerel haber kanalları ile bazı sosyal medya mecralarında ilimiz Akçakoca ilçesinde Karadeniz’de müsilaj şeklinde haber ve iddialara ilişkin 17 Haziran 2024 tarihinde Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce İl Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan ilk incelemelerde uzmanlardan oluşan ekiplerimizce durumun iddia edildiği gibi müsilaj olmadığı değerlendirilerek, tüm şüphelerin ortadan kaldırılması için ileri tetkik amaçlı su numuneleri alınarak, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereğince incelenmek üzere TÜBİTAK MAM‘a, bakteriyolojik analiz ve ağır metal analizi yapılmak üzere Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarı'na teslim edilmiştir. Ayrıca Düzce İl Sağlık Müdürlüğünce Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'ne göre değerlendirmelerde bulunmak amacı ile 12 farklı noktadan su numunesi alınarak, analiz edilmiştir. Alınan numuneler üzerinde yapılan analizler sonucunda müsilaj olmadığı anlaşılmıştır. Akçakoca sahillerimizde deniz suyu, periyodik olarak alınan numunelerle düzenli olarak takip edilmektedir” denildi.

Vira Haber