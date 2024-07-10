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7519 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de: Türk Denizciliği İçin Önemli Gelişme

7519 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de: Türk Denizciliği İçin Önemli Gelişme

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 7519 Sayılı Kanun ile ilgili detayları sosyal medya hesabından yaptı.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamanın detayları şu şekilde:
 

"7519 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uzun zamandır gündemimizde olan hususlarda bize ve sektörümüze tam destek veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu'na, TBMM’nin tüm unsurlarına ve mesai arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız."

 

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