Beyşehir Gölü ve Beyşehir’in Göletlerine Yavru Sazan Takviyesi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu “su kaynaklarının balıklandırılması” projesi kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Konya’da her yıl gerçekleştirilen balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde ortalama 2 milyon yavru sazan balığının salındığı Beyşehir Gölü’nde bu yıl da 1 milyon yavru sazan balığı göl sularıyla buluşturuldu. Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan ile Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver’in de eşlik ettiği “canlıyı koruma, suyu ve geleceği koru” temasıyla yürütülen çalışma kapsamında salımı yapılacak tespit edilen Beyşehir Gölü’nün kıyılarına toplam 1 milyon yavru sazan balığı bırakıldı.

Beyşehir ilçe sınırları içerisinde yer alan göletlere de çalışma çerçevesinde 130 bin yavru sazan salındığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, doğal balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı avcılıkla mümkün olduğu vurgulanarak, “Gelecek nesillere balık stoklarının aktarılabilmesi için öncelikle Bakanlığımızca getirilen düzenlemelere uyulması ve balıkların en az bir kez üremelerine imkan tanınması gerektiğini hatırlatırız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” denildi.

Öte yandan, ilerleyen günlerde Beyşehir Gölü’ne aynı çalışma kapsamında 1 milyon yavru sazan daha bırakılacağı öğrenildi.

Vira Haber