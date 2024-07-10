Sinop'ta Tedavisi Tamamlanan Martılar Doğaya Salındı
Sinop'ta yaralı ve bitkin halde bulunan martılar tedavilerinin ardından doğaya salındı.
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Sinop'ta doğada çeşitli nedenlerden dolayı yaralı ve bitkin halde olan martılar Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Rehabilitasyon ve tedavi süreçleri başarıyla tamamlanan martılar yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Vira Haber
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