Sinop'ta Tedavisi Tamamlanan Martılar Doğaya Salındı

Sinop'ta doğada çeşitli nedenlerden dolayı yaralı ve bitkin halde olan martılar Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Rehabilitasyon ve tedavi süreçleri başarıyla tamamlanan martılar yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Vira Haber