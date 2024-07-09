Setur Marinaları, 53. Deniz Kuvvetleri Kupası’nda Genç Yelkencileri Destekliyor

Mıstıkoğlu ve Bınaroğlu, Ocean Globe Race'i başarıyla tamamladıktan sonra şimdi gözlerini 53. Deniz Kuvvetleri Kupası’na çevirdiler. Bu yarışta, Türkiye'de daha önce gerçekleştirilmemiş "Double-Handed" kategorisinde yarışarak yeni bir rekor hedefliyorlar.

Setur Marinaları, genç yelkencilerin bu heyecan verici hedefine destek olurken, yelken sporunu ve denizcilik eğitimini teşvik etmeyi misyon ediniyor. "Yeni Ufuklara Yelken Aç!" mottosuyla hareket eden Setur Marinaları, denizlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için de çaba gösteriyor.

53. Deniz Kuvvetleri Kupası, 13-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve İstanbul Kalamış Marina’dan başlayıp Göcek'te sona erecek. Ezgim Mıstıkoğlu ve Derin Deniz Bınaroğlu, bu prestijli yarışta Setur Marinaları'nı temsil edecekler.

Setur Marinaları'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Ezgim, Derin ve tüm yarışçıları tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz, gelecek yıllarda da deniz ve spor odaklı etkinliklere destek sağlamaya devam edeceğiz" denildi.

Vira Haber