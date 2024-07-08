Karaduvar Sahili Temizlendi

Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın da katıldığı etkinlikte, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, meclis üyeleri, muhtarlar, Karaduvar Kültür Sanat Evi kursiyeri kadınlar ve mahalle sakinlerinin katılımıyla Karaduvar sahili baştan sona temizlendi. Sahil kumları içine gömülmüş çöpler toplanıp poşetlere doldurulurken; poşetler dolusu çöp ve atık, sahilin iç kesiminde bekleyen çöp taksi ve traktörlere yüklenip bölgeden uzaklaştırıldı.



"Sahil tamamen temizleninceye kadar kampanya sürecek"

Temizliğinin ardından açıklama yapan Sarıyıldız, "Çocuklarımızın gönlünce koşup oynayacağı, kumdan kaleler yapacağı sahilimiz, ne yazık ki çeşitli çöp ve atıklarla, eski kıyafetlerle doldurulmuş durumda. Bu, hem doğal güzelliğimiz olan sahillerimizi kirletiyor, hem de deniz altı ve üstü kumsal bölgelerde yaşayan hayvanlara zarar veriyor. Çocuklarımıza temiz ve sağlıklı bir doğa bırakmamız gerekirken, ne yazık ki buraları kullanılamaz hale gelmiş" dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin temizlik konusunda gerekli dikkat ve özeni gösterdiğini ifade eden Sarıyıldız, sahil tamamen temizleninceye kadar kampanyanın süreceğini kaydetti.

Sarıyıldız, vatandaşları, doğayı, çevreyi ve sokakları temiz tutarak sahip çıkmaya davet etti.

Vira Haber