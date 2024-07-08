Gemi İnsanlarına Yeni Düzenlemeler Geliyor

Yapılacak değişiklikler arasında, kılavuz kaptanların ilk kez belgelendirilmesi ve farklı liman sahalarında görev yapmaları halinde görev başı eğitim sürelerinin uzatılması ve staj sürelerinin kısaltılması bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yönetmelikle ilgili detayları paylaştı. Uraloğlu, gemi insanı olabilme şartlarında aranan yeterliğe engel teşkil eden suçların kapsamının genişletileceğini belirterek, uyuşturucu ile ilişkili suçlar dışındaki katalog suçlarda bir gün dahi mahkumiyet şartı aranacağını ifade etti.

Uraloğlu, 2023 yılı istatistiklerine göre, Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2 bin 28 gemi ve 48.9 milyon detveyt ton ile dünyada 12. sırada yer aldığını, Türkiye’de ise 36 bin 583 zabitan, 93 bin 974 tayfa ve 9 bin 581 stajyer olmak üzere toplamda 140 bin 138 aktif gemi insanı bulunduğunu belirtti.

Yeni yönetmelik kapsamında, gemi adamlarının İngilizce dil yeterliliği için YÖKDİL sınav puanının geçerli sayılacağını ve tayfa sınıfı gemi adamlarının mezuniyet gerekliliklerinin lise seviyesine yükseltileceğini vurguladı. Ayrıca, sınırlı yeterliklerden 3 bin groston ve 3 bin kilowat yeterliklere geçişin denizcilik meslek liseleri için kolaylaştırılarak 4 yıl deniz hizmetinden 2 yıl deniz hizmetine çekileceği, yat kaptanlığından sınırlı vardiya zabitliğine sınavla geçiş hakkı tanımlanacağı ve uzak yol birinci zabit ve ikinci mühendisi-makinisti için kaptan ve baş makinist ek yeterlik sınav hakkı tanımlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Yönetmelikte, silahlı kuvvetlerde dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli personelin yeterlik haklarının da tanımlanacağını belirten Uraloğlu, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında denizcilik eğitimi alan yabancıların yeterlik ve uzmanlık belgelerinin verilmesine yönelik düzenlemeler yapılacağını söyledi. Ancak, bu kişilere gemi adamı cüzdanı düzenlenmeyeceğini, yabancı bayraklı gemilerde çalışan vatandaşların deniz hizmetlerinin kontrol kriterlerinin artırılacağını ve 65 yaş üstü gemi insanlarının sağlık yoklamalarının yılda bir yapılacağını ekledi.

Son olarak, kılavuz kaptanların ilk defa belgelendirilmesi ve farklı liman sahalarında görev yapmaları halinde görev başı eğitim sürelerinin uzatılacağını, ancak staj sürelerinin kısaltılacağını belirtti.

Vira Haber