Ulaştırma Alanında Yeni Düzenlemeler Yasalaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sunulan birçok düzenlemeyi içeren teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yeni yasa ile limanlarda demirleme ücretleri yeniden belirlenecek. Bu ücretler, her yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen değerleme oranı kadar artırılacak.

Denizcilik Sektöründe Yeni Kurallar

Deniz yetki alanları ile iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde yetki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Bakanlık, bu hizmetleri gerçek veya tüzel kişilere yaptırma veya devretme yetkisine sahip olacak.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında ise kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Yeşil Denizcilik Teşvikleri

Yeni düzenleme ile limanlara gelen veya ayrılan gemilerin sera gazı emisyonları için ücret alınacak. Bu ücretler, yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılacak.

Havalimanlarında Yeni Dönem

Yeni yasa ile havalimanlarına girişte herkes cihazla aranacak. Elle aramayı kabul etmeyen yolcular uçağa alınmayacak. Cihazla aramanın yetersiz olduğu durumlarda elle arama yapılacak.

Ayrıca, insansız hava araçlarının (İHA) uçurulmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Ruhsatsız İHA uçuranlara 60 bin lira, izinsiz paraşütle atlama yapanlara ise 500 bin lira ceza uygulanacak.

Vira Haber