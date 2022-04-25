Karamürsel'de Deniz Yüzeyinde Kirlilik Oluştu

Karamürsel'de sahilde yürüyüş yaparken kirliliği fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Karamürsel sahilinde vakit geçiren vatandaşlar, karşıdan yavaş yavaş ince bir şerit halinde bir tabakanın geldiğini bildirdi.

Bu arada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından kirli tabakadan örnek alınarak incelenmek üzere TÜBİTAK MAM'a gönderildiği, sonuçların beklendiği öğrenildi.